Pensava di farla "franca" alla Fiera, ma è stato arrestato

Il fascino della Fiera l'ha cacciato in un mare di guai. Ha voluto presenziare a tutti i costi alla nota kermesse fieristica, ma si è imbattuto in un controllo dei carabinieri

I fatti

Ieri pomeriggio, 24 ottobre, a Cittadella in pieno centro, mentre impazzava una giornata di festa in occasione della "Fiera Franca", i militari dell'Arma che per l'occasione hanno potenziato la presenza e gli accertamenti, hanno notato un cittadino straniero che si muoveva liberamente tra le bancarelle. L'hanno riconosciuto subito: si tratta di un ventiduenne marocchino che di fatto è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Ai carabinieri non ha fornito spiegazioni concrete sulla sua "fuga". E' stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito arrestato per evasione. Dopo aver riferito dell'attività l'autorità giudiziaria, l'hanno riaccompagnato al suo domicilio di Tombolo. Per l'indagato non è escluso che dopo questa uscita non programmata, possa scattare una pena ulteriormente restrittiva.