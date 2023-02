Prende a calci la porta della stazione, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Esagitato, in evidente stato di alterazione psicofisica, prima ha vandalizzato la stazione ferroviaria di Cittadella, poi ha tentato di aggredire una pattuglia dei carabinieri. Inevitabile per lui è arrivato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei guai è finito un ventenne straniero originario del Burkina Faso. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza è stato un capo treno preoccupato per quello che stava capitando.

L'intervento

Tutto è avvenuto domenica mattina, 12 febbraio allo scalo ferroviario di Cittadella. Da quanto ricostruito dai militari dell'Arma si sarebbe verificata una furibonda lite tra uno straniero di 20 anni e un capo treno. Il giovane, in stato di forte agitazione, avrebbe preso a pugni il distributore automatico dei biglietti e preso a calci la porta d'ingresso della stazione ferroviaria. Alla vista dei militari, invece di tranquillizzarsi, è diventato ancora più violento. Si è avvicinato al personale in divisa e ha spintonato uno dei due militari proferendo frasi offensive e di minaccia. Ai carabinieri intervenuti a questo punto non è restato altro che rendere inoffensivo lo straniero e accompagnarlo in caserma. Al termine delle formalità di rito per il ventenne è scattato l'arresto. Non è dato sapere cosa abbia alterato l'indagato a tal punto da finire in manette.