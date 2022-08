Scambio bare all'obitorio, le dichiarazioni dell'Ulss 6 Euganea

La vicenda dello scambio di bare all'obitorio di Cittadella, per ovvi motivi, ha creato oltre ad un dolore supplementare alle famiglie coinvolte, anche un certo disagio tra gli addetti ai lavori. Oggi, 2 agosto 2022, sulla vicenda è intervenuta con una nota l'Ulss 6 Euganea. In una nota si legge «L'Ulss 6 Euganea, stante la volontà di fare piena chiarezza, rende noto che all'obitorio dell'Ospedale di Cittadella si è verificato uno scambio di feretro tra due persone decedute a poca distanza l'una dall'altra.

L'Azienda socio-sanitaria, esprimendo grande rammarico per l'accaduto e vicinanza ai familiari delle due persone defunte, ha prontamente avviato un'indagine interna atta a capire quanto è successo e a risalire alle responsabilità. E’ stata informata l'autorità giudiziaria». La vicenda è tutt'altro che chiusa: nella giornata odierna verranno prese le decisioni opportune per celebrare i funerali e concedere una degna sepoltura alle due persone decedute negli ultimi giorni.