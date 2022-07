A Cittadella il commosso saluto a Erica e Davide

La tragedia della Marmolada ha segnato in maniera inequivocabile quest'estate. Se da un lato è il simbolo del pericolo che si corre a causa dei cambiamenti climatici in atto, dall'altra c'è la tragedia e la commozione che ha coinvolto tutti. E oggi, giovedì 21 luglio, amici e parenti sono convenuti nel Duomo di Cittadella per dare l'ultimo saluto a Erica Campagnaro e Davide Miotti, tra le vittime di quella immane tragedia .