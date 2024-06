Furti a raffica nell'Alta: maxi servizio dei carabinieri

Nella serata di venerdì 28 giugno, i carabinieri della Compagnia di Cittadella, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale carabinieri di Padova, interessando tra gli altri i comuni di Cittadella, Piazzola Sul Brenta e Carmignano di Brenta, intensificando i servizi perlustrativi nella fascia oraria pomeridiana e serale. E' proprio in questo lasso di tempo, infatti, che negli ultimi mesi si sono verificati il numero maggiore di reati predatori.

I numeri

Nel corso del servizio, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie delle stazioni competenti per territorio, supportate dai militari del 4° battaglione Veneto di Mestre sono state perlustrate le zone residenziali più esposte al fenomeno, identificate 57 persone, controllati 31 veicoli. Il rafforzamento dei servizi di presidio del territorio è finalizzato ad offrire una risposta energica alla delittuosità contro il patrimonio ed in particolare al fenomeno dei furti in abitazione. Il comando provinciale carabinieri di Padova ha già programmato ulteriori servizi di controllo straordinari del territorio che saranno eseguiti nel corso del mese di luglio, interessando i comuni dell’intera provincia.