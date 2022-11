Aggravato dal "Daspo Willy" crea il panico dentro un bar: arrestato

Ha seminato il panico all'interno di un bar. Quando sono arrivati i carabinieri li ha minacciati di morte. Ieri sera, 7 novembre, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 36 anni residente in zona, ma di fatto senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia alle spalle.

I fatti

L'allarme al 112 è stato lanciato da alcuni avventori del locale del centro di Cittadella. Quando i carabinieri sono intervenuti si sono trovati di fronte un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che offendeva chiunque gli passasse attorno e in particolar modo si era accanito contro il gestore del bar. Nel momento in cui i militari dell'Arma hanno provato a farlo ragionare riferendo che era meglio abbassare i toni della discussione, l'indagato è diventato ancora più violento. Ha offeso ripetutamente il personale in divisa e ha minacciato di morte i presenti. Vista la situazione oggettivamente delicata, i carabinieri non hanno potuto far altro che rendere inoffensivo l'esagitato e accompagnarlo in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Le sorprese in sede di accertamento non sono finite: è infatti emerso che il trentaseienne fosse sottoposto alla misura di prevenzione del Daspo Willy con il divieto dunque di frequentare qualsiasi locale della provincia di Padova. Questa ulteriore aggravante gli è costata una denuncia per aver violato il provvedimento.