Esplode una bombola: due diciannovenni ustionati

Oggi 25 agosto alle 10 a Rio nell'Elba la deflagrazione. I feriti, uno di Cittadella e uno di Castelfranco Veneto son o stati trasportati in ospedale a Portoferraio e a Pisa. Indagini in corso per risalire ad eventuali responsabilità