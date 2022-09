Usa una falsa ricetta per acquistare un analgesico: denunciato

Aveva assoluto bisogno di un analgesico contenente paracetamolo e codeina, un derivato della morfina, ma di fatto non aveva la ricetta. Un uomo di 30 anni di Cittadella ha così commesso una sciocchezza ed è stato denunciato oggi, 29 settembre, per falsità materiale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cittadella, l'indagato ad agosto al fine di procurarsi un analgesico per cui è obbligatoria la specifica prescrizione medica, aveva acquistato in due farmacie distinte il farmaco utilizzando ricette mediche falsificate. L'attività ha intatti consentito di scoprire che si trattava di fotocopie effettuate con delle firme false.