Omicidio di San Martino, in trecento per il commosso addio a Maria Angela

Duomo di Cittadella gremito per la celebrazione del funerale di Maria Angela Sarto, la donna di 84 anni ritrovata morta ammazzata nella sua abitazione di via Galilei a San Martino di Lupari. Nella medesima situazione l'assassino ha gravemente ferito anche il marito della donna, Giorgio Miatello di 89 anni che si trova ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma in lieve miglioramento.

Lutto cittadino

Per tutto l'arco delle esequie i negozi sono rimasti chiusi per lutto cittadino, un segnale forte voluto fortemente dal Comune di San Martino di Lupari, che ha voluto mettere in evidenza come la collettività anche nel settore del commercio sia rimasta scossa dall'evento e in qualche modo abbia voluto portare la sua testimonianza di pace e vicinanza a chi adesso piange l'adorata Maria Angela.

La messa

Prima dell'inizio delle esequie due nipoti della donna ammazzata hanno letto un messaggio struggente dedicato alla nonna. La folla presente, oltre 300 persone, ha ascoltato in religioso silenzio i due pensieri che hanno ricordato il valore umano di Maria Angela che nel corso della sua vita ha sempre fatto del bene. Dopo la parentesi del ricordo, don Livio Buso, parroco di San Martino di Lupari ha dato inizio alla messa. Nel corso dell'omelia il sacerdote rivolgendosi ai fedeli ha ricordato la compianta Maria, ha invitato a pregare per il marito che con tutte le sue forze sta lottando in un letto d'ospedale. Tante le persone che con gli occhi lucidi hanno ascoltato don Buso. Inevitabile la rabbia per quanto è potuto accadere. Non è stato fatto alcun riferimento all'episodio di cronaca, ma ci si è concentrati sul profilo della vittima: «Maria Angela non era solo una praticante, ma prima di tutta una credente, una persona buona, semplice e generosa». Don Buso ha voluto ringraziare anche la comunità di San Martino di Lupari per la silenziosa vicinanza in un momento così delicato. Alle esequie hanno partecipato anche gli amministratori di San Martino di Lupari, le forze dell'ordine e la protezione civile.

L'omicidio e il tentato omicidio

Il 27 dicembre mattina una delle figlie della coppia massacrata dall'altra figlia Diletta Miatello di 51 anni, è andata in via Galilei per salutare i genitori e si è trovata di fronte uno spettacolo devastante. La madre ormai morta in camera da letto, il padre in fin di vita in salotto. Ha subito chiamato i soccorritori. Il papà con l'elisoccorso è stato trasportato all'ospedale di Padova. Agli investigatori dell'Arma la prima a soccorrere i suoi genitori ha riferito che secondo lei il disastro era stato commesso da sua sorella Diletta. Sono iniziate le ricerche di questa familiare, ma non si è trovata. Dopo ore di ricerche è stata intercettata in un albergo di Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza dove si era rifugiata dopo la brutale aggressione. Nella stessa serata del 27 dicembre a suo carico è stato firmato un decreto di fermo di indiziato di reato. Ora la donna si trova reclusa in carcere a Montorio Veronese. Agli inquirenti non ha proferito parola di quanto avrebbe commesso. Il movente sarebbe legato a problemi economici, ma i carabinieri e l'autorità giudiziaria confidano nella ripresa del padre Giorgio Miatello per chiedergli direttamente quanto accaduto nei drammatici momenti che hanno preceduto l'omicidio e il tentato omicidio.