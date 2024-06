Scorribande tra i negozi del centro: i cittadini lo fanno arrestare

Ha pensato che fosse un gioco da ragazzi mettere a segno furti in città rimanendo impunito. Più di un residente l'ha visto in azione e alla fine per il ladro sono arrivate le manette. Serata movimentata tra il 26 e il 27 giugno nel centro storico e sulle rive della città murata di Cittadella. Dalle 22:00 di ieri hanno cominciato a giungere alla centrale operativa del 112 della Compagnia di Cittadella diverse segnalazioni di privati cittadini che hanno riferito della presenza di una persona in stato di agitazione che

danneggiava alcune vetrine di negozi in vari punti del centro storico tra cui Borgo Bassano e Borgo Padova, ma anche sulla Riva dell’ospedale.

L'intervento

L’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Cittadella in poco tempo e grazie alla collaborazione di alcuni cittadini è riuscita ad individuare e bloccare l'esagitato. Quest'ultimo è stato segnalato in via Garibaldi nei pressi di una libreria dove poco prima, dopo aver sfondato una vetrata si è introdotto asportando la somma di 400 euro in contanti dalle casse. Le rapide indagini nei luoghi dove era stata segnalata la presenza del sospettato hanno permesso ai militari dell'Arma di appurare che lo stesso, dopo aver danneggiato serrande e porte d’ingresso aveva messo a segno: un furto di un borsello presso un centro estetico e tentato il furto presso un salone di bellezza, entrambi in via Roma, nonché aveva tentato un terzo furto presso un negozio di abbigliamento in Riva dell’Ospedale. Il malvivente, 27 anni di cittadella, già noto alle forze dell’ordine è stato arresto in flagranza di reato per tentato furto e furto aggravato e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.