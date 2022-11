"Spaccata" in concessionaria: sparite tre auto gomme da neve

Maxi furto in concessionaria. Spariscono tre auto e nove treni di pneumatici da neve. Il bottino complessivo, da una prima stima, supera i centomila euro. A Cittadella era da tempo che non si assisteva ad un furto di questa portata. Ora la soglia di attenzione è salita a livelli di guardia e in vista delle festività di fine anno i controlli verranno moltiplicati per stroncare sul nascere ogni forma di reato.

I fatti

Nella notte tra giovedì e venerdì 11 novembre poco dopo mezzanotte almeno otto malviventi sono arrivati in via delle Pezze a Cittadella. Hanno forzato il cancello dell'officina e sono penetrati all'interno. Qui oltre agli pneumatici hanno trovato due auto usate in riparazione e l'hanno messe in moto, poi le hanno utilizzate come ariete per sfondare due vetrine che portano direttamente nel reparto concessionaria. Siamo alla Citroen del gruppo Manzotti, molto nota per avere undici concessionarie. Qui hanno messo in moto una terza vettura nuova e in pronta consegna e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

I rilievi e le indagini

Il sistema d'allarme è entrato regolarmente in funzione. In via delle Pezze sono arrivati i carabinieri per il sopralluogo di rito. Saranno preziose le immagini della videosorveglianza a ricostruire quanto è accaduto, quanti banditi abbiano operato e soprattutto quali siano state le vie di fuga dei malviventi. Si tratta a tutti gli effetti di una spaccata organizzata nei minimi dettagli da malviventi professionisti che sapevano come colpire e dove farlo. E' probabile che nei giorni precedenti abbiano effettuato più di un sopralluogo per arrivare alla notte del colpo attrezzati per completare a regola d'arte l'opera.