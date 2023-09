Rogo al mobilificio MG Visentin, danni ingenti e nessun ferito

Fiamme oggi pomeriggio a Cittadella. Soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Dalle 15:30, di martedì 19 settembre, i pompieri stanno operando in via Casonetto al mobilificio MG Visentin a Cittadella per il principio d’incendio dell’impianto di aspirazione polveri di legno di un mobilificio: nessuna persona è rimasta coinvolta. A scopo precauzionale è stata immediatamente allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

L'intervento

Le squadre dei pompieri arrivate da Cittadella, Bassano del Grappa e Padova con 2 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 14 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dei silos grazie al sezionamento dell’impianto. Sono ora in corso le operazioni di controllo, bonifica e messa in sicurezza dell’impianto che proseguiranno fino a tarda serata. Per conoscere l'ammontare dei danni provocati dal rogo bisognerà attendere la giornata di domani. Sono in corso di accertamento le indagini per risalire alle cause. Si ipotizza un banale corto circuito ad un macchinario.