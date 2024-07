Falsificava ricette per acquistare ansiolitici: denunciata infermiera

Falsificava ricette mediche, ponendo la firma di medici completamente estranei ai fatti e si faceva consegnare in più farmacie dell'alta padovana farmaci usati per la cura dell'ansia e dell'insonnia ad azione benzodiazepinica. Il 10 luglio i carabinieri del Nas di Padova hanno denunciato un'infermiera di 46 anni residente nel padovano. E' accusata di aver utilizzato documentazione contraffatta per ritirare più confezioni di farmaci. Non è dato sapere al momento a cosa servissero questi farmaci. Le indagini sono in pieno svolgimento per capire se a sua volta la donna li rivendesse a terzi, li utilizzasse per uso personale. Sta di fatto che la sua condotta, scoperta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione l'ha messa nei guai con la giustizia.

Controlli serrati

Da diverse settimane i Nas hanno intensificato le attività di verifica presso le farmacie di Padova, Vicenza, Rovigo e Verona al fine di accertare la corretta distribuzione dei farmaci dietro presentazione medica. Sono diverse decine i presidi sanitari controllati. Alla fine dell'attività è venuta alla luce questa anomalia che i militari hanno iniziato a seguire fine a chiudere il cerchio attorno alla quarantaseienne che è regolarmente assunta in una struttura ospedaliera della provincia di Padova. Già nelle prossime settimane potrebbero giungere ulteriori novità in merito all'utilizzo di questi farmaci che acquistava in più rivendite senza averne i requisiti di legge.