Ladro in appartamento bloccato con il taser: è caccia ai complici

Ladri in azione, funziona a meraviglia la sinergia tra carabinieri e privati cittadini. Nella mattinata di ieri 15 luglio è giunta alla linea 112 una richiesta d’intervento da parte di un privato cittadino che ha segnalato attraverso il sistema di videosorveglianza collegato all’impianto di allarme, la presenza di quattro individui all’interno dell’abitazione dei genitori ubicata in Cittadella. Un bandito è stato arrestato, ora è caccia ai complici.

L'intervento

L’equipaggio del Nucleo Radiomobile prontamente raggiunta l’abitazione ha notato la porta d’ingresso dell’abitazione completamente danneggiata e spalancata. Raggiunto il giardino esterno i militari si sono subito trovati di fronte a quattro malviventi travisati con bandane, cappellino con visiere, guanti e armati di piede di porco di grosse dimensioni, martello edile e di zaino, che sono usciti velocemente dall’abitazione. Nonostante la disparità di numero i militari non hanno esitato ad affrontare i quattro individui al fine di bloccarli. Nel corso della colluttazione uno di questi armato di piede di porco al fine di garantire la fuga dei complici si è scagliato fisicamente contro i militari dirigendosi poi verso la recinzione perimetrale dove è stato raggiunto e fermato anche grazie all’utilizzo del taser. Il giovane, 29enne originario della Serbia, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio è stato accompagnato in caserma dove ha fornito false generalità ai militari che a seguito di fotosegnalamento non solo ne hanno accertato la vera identità ma che a carico dello stesso è risultato pendente anche un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Matera dovendo espiare 2 anni e due mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nel 2014.

L'arresto

Il giovane terminate le formalità di rito è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Padova e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di tentata rapina in concorso, lesioni personali in concorso, falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale e ricettazione. Sono stati rinvenuti e sequestrati i materiali utilizzati dai quattro individui, composti da oggetti utensili atti allo scasso (mazzetta da muratore, piede di porco, flessibile elettrico) oltre a walkie talkie e materiale utilizzato per il travisamento.