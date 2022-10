Ruba le offerte in chiesa, ma ad attenderlo trova i carabinieri: arrestato

Stava rubando offerte nella chiesa di San Bernardo nella frazione Laghi di Cittadella, arrestato ieri 24 ottobre dai carabinieri di Castelfranco Veneto che da tempo lo tenevano sotto osservazione.

I fatti

Nei guai è finito un uomo di 70 anni originario della provincia di Potenza, ma dimorante nell'area dell'alta padovana. Quando il ladro è stato fermato, aveva appena asportato dalla chiesa San Bernardo 50 euro in banconote e monete. Soldi questi che appartenevano ai fedeli che avevano lasciato un'elemosina in chiesa. Durante la perquisizione personale i militari oltre a trovarlo in possesso dei soldi, hanno rinvenuto anche il tradizionale metro flessile "arricchito" con del nastro adesivo sulla punta per catturare i soldi. L'uomo è stato portato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per furto aggravato per poi essere accompagnato alla sua residenza e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.