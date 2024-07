Contestati altri dieci assalti al ladro seriale dell'Alta

Ha creato il panico tra i comuni di Cittadella e di San Giorgio delle Pertiche a fine giugno. Per una spaccata in una libreria della città murata con bottino di 400 euro era stato arrestato. Il giudice dopo aver convalidato l'arresto l'aveva aggravato della misura restrittiva dell'obbligo di dimora, ma il giorno dopo è andato a tentare il furto da una parrucchiera di San Giorgio delle Pertiche nella frazione di Arsego. Questo è bastato ad un ventisettenne M.C. di Cittadella per ricevere un aggravamento della pena. Rintracciato nell'immediatezza dei fatti è stato accompagnato in carcere a Padova dove si trova tutt'ora. I carabinieri della stazione di Cittadella hanno compiuto negli ultimi giorni un lavoro meticoloso per capire se a suo carico potessero esserci anche altri episodi pregressi e l'attività investigativa ha dato i frutti sperati.

Nuovi guai

I militari dell'Arma della stazione di Cittadella hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Padova su conforme richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, ad un 27enne residente nella città murata. L’uomo era già detenuto presso la casa circondariale di Padova, essendo stato tratto in arresto dagli stessi militari verso la fine di giugno, in flagranza del reato di furto in esercizi commerciali perpetrati nella notte a Cittadella. Ora, grazie agli elementi investigativi acquisiti attraverso i riconoscimenti operati dalle persone offese e l’analisi dei numerosi sistemi di videosorveglianza installati nella città murata, gli viene contestata la commissione di 10 ulteriori azioni delittuose perpetrate in Cittadella fra novembre 2023 e giugno 2024.

Ecco di cosa è accusato

In particolare: 24.11.2023, furto aggravato di un paio di occhiali del valore di 300 euro, ai danni di un ottico; 27.11.2023, furto aggravato di un salvadanaio contenente 100 euro, ai danni di una pizzeria; 24.11.2023, furto di un portafoglio ad avventore di una birreria; 24.11.2023, tentato furto di una borsa ai danni di avventore di una birreria; 21.3.2024, tentato furto aggravato di beni presenti in un salone da parrucchiera; 26.4.2024, tentato furto aggravato di beni presenti nell’ufficio di un autolavaggio;

29.4.2024, tentato furto aggravato di beni presenti in un salone da parrucchiera; 2.5.2024, tentato furto aggravato di una borsa di una dipendente di un ristorante; 14.6.2024, tentato furto aggravato di beni all’interno di un colorificio; 20.6.2024, furto aggravato di una bilancia elettrica, contanti e 10 bottiglie di champagne, ai danni di una pasticceria.