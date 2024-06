Arrestato l'incubo dell'alta padovana: furti e vandalismi a ripetizione

In pochi giorni è diventato l'incubo di negozianti e residenti dell'alta padovana. Ieri 29 giugno i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno arrestato M.C. 27 anni dimorante a Cittadella, ma di fatto senza fissa dimora. E' stato rintracciato all'area di servizio Brenta Carburanti dai militari del Radiomobile che gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria per reiterate violazioni della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Cittadella. L'indagato non ha opposto alcuna resistenza. E' stato accompagnato in caserma e al termine degli atti, tradotto alla casa circondariale Due Palazzi di Padova.

I guai

Mercoledì sera 26 giugno l'indagato ha messo a soqquadro la zona di Cittadella, rendendosi protagonista di furti e tentati furti. All'interno di una libreria, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, ha asportato 400 euro contenuti nel registratore di cassa. Arrestato, gli è stato appunto notificato la misura del divieto di dimora a Cittadella. Il ventisettenne il giorno dopo, incurante della restrizione, è andato ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche in via Tolomeo dove ha tentato di sfondare la vetrina di un negozio per parrucchieri. Scoperto dai residenti ha desistito ed è fuggito prima di essere rintracciato poco dopo da una pattuglia dei militari di Trebaseleghe. Della sua condotta è stata messa al corrente l'autorità giudiziaria che, prima che l'uomo potesse commettere episodi di violenza non solo verso le cose, ma anche verso le persone, ha subito firmato l'ordinanza. La vicenda di M.C. è stata seguita in tempo reale dal sindaco di Cittadella Luca Pierobon che ha spiegato come il Comune in tutte le maniere ha tentato di aiutare il ragazzo, senza tuttavia riuscire a riportarlo nei binari della legalità.