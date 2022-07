Appesi ad una flebile speranza: i "padovani" Erica e Davide ancora non si trovano

La tragedia della Marmolada è purtroppo un aggiornamento impietoso di numeri. Dopo il crollo di un seracco di ghiaccio, si contano al momento sette morti, otto persone ferite e trasportate negli ospedali della zona e 14 persone disperse. Vengono usate, nonostante il maltempo, tecniche sofisticate per recuperare i corpi tra cui droni e termocamere. Sono state acquisite le targhe di tutte le auto che sono rimaste nel parcheggio ai piedi della montagna e che nessun automobilista è tornato a recuperare. Tra i dispersi, quattro sono stranieri: originari dell'Austria e della Repubblica Ceca.

Cittadella

La situazione è disperata, le speranze ridotte al lumicino, ma non è ancora confermato al momento, lunedì 4 luglio 2022 alle 16,30 che i coniugi di Cittadella siano morti nella Marmolada. Davide Miotti, 51 anni e la moglie Erica Campagnaro di 44 anni risultano al momento dispersi. E' grande l'apprensione a Cittadella e non solo per le loro sorti. Pur essendo minime le possibilità di ritrovarli ancora in vita, al momento non ci sono elementi che confermino la loro presenza tra i deceduti rinvenuti. A casa disperati ci sono i loro due figli, una donna di 25 anni e un maschietto di 15, circondati dall'affetto dei propri cari. Sta seguendo questo drammatico momento anche il sindaco di Cittadella Luca Pierobon: "Conosco Davide da sempre essendo coetaneo mio. C'è incredulità per quanto è capitato. E' un profesisonista nel suo settore". Mentre la moglie Erica è impiegata in uno studio per commercialisti, Davide Miotti a Belvedere di Tezze sul Brenta è proprietario di un negozio di articoli per montagna molto conosciuto tra i professionisti di alta quota. Domenica Davide è andato di buon mattino sulla Marmolada con la moglie per accompagnare una coppia di amici meno esperti di montagna. Davide, in quanto professionista, aveva il compito di seguirli ed evitare che commettessero leggerezze. Il destino l'ha tradito. Davide Miotti è considerato una guida alpina di spessore elevato. E' socio del Cai di Castelfranco Veneto.