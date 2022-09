Minaccia il padre con un coltellaccio da cucina: fermato dai carabinieri

Ha minacciato il padre con un coltellaccio da cucina. Sfiorata la tragedia ieri, 9 settembre, a Cittadella. Nei guai è finito un uomo di 34 anni che dopo essere stato disarmato dai carabinieri, è stato accompagnato in caserma e denunciato per minaccia aggravata.

I fatti

A dare l'allarme al 112 sarebbero stati alcuni residenti che hanno sentito delle urla provenire da un'abitazione. I militari dell'Arma hanno trovato il figlio ancora a casa del padre. Non senza fatica sono riusciti a convincerlo a desistere e a seguirli in caserma.

Futili motivi

L'indagato, disoccupato, è un volto noto alle forze dell'ordine. Al momento gli inquirenti non hanno ancora capito quali cause abbiano provocato la lite e la successiva aggressione. Tra le ipotesi più accreditate il trentaquattrenne avrebbe chiesto soldi al padre e al suo rifiuto avrebbe perso le staffe. Il coltello utilizzato dal figlio per minacciare la vittima è stato sequestrato. Il padre non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.