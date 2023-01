Addio a "Furia", l'amico di Mike Bongiorno che viveva per il lavoro e la famiglia

E' morto mercoledì 11 gennaio Angelo Casonato, 91 anni, volto noto e apprezzato a Cittadella e non solo. Era un grande lavoratore, conosciuto da tutti come "Furia", persona che di fatto non si rassegnava al trascorrere inesorabile degli anni. Lavorare, sentirsi utile agli altri era la sua medicina per stare bene. Era devoto a Sant'Antonio, uomo di grande fede, il suo impegno per la parrocchia era una priorità nella sua scaletta di impegni quotidiani.

Chi era

Innamorato pazzo della sua Clara Toniolo che è venuta a mancare nel 2013, si è dedicato anima e cuore per sostenere la famiglia. Una famiglia modello insomma, dove il lavoro e il senso della casa erano le basi del castello. Clara e Angelo negli anni hanno incontrato parecchia gente e anche personaggi pubblici di assoluto valore. Su tutti il cardinale Ersilio Tonini che ha pranzato a casa loto, ma anche Silvio Berlusconi e l'indimenticato Mike Bongiorno. Il noto presentatore invitava spesso la coppia cittadellese nelle sue trasmissioni e si era venuta a creare un'amicizia genuina. Insomma, Angelo era e rimarrà per sempre un persona speciale, amata da tutti che lascia un vuoto indelebile. E domani alle 15,30 in duomo a Cittadella saranno in tanti coloro che vorranno portargli l'ultimo saluto in occasione delle esequie.