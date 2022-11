Le evoluzioni su due ruote, bloccate dall'arrivo dei carabinieri

Le sirene delle autoradio dei carabinieri hanno spento il rombo dei motori di moto truccate e pronte per scorribande spettacolari. Il tam tam sui social era riuscito nell'intento di creare un evento motoristico non autorizzato. Sulle orme di Francesco Bagnaia, fresco campione del mondo di Moto Gp, un centinaio di giovani e giovanissimi ieri, 6 novembre, si sono dati appuntamento a Cittadella in via Luparese in una zona piuttosto periferica rispetto al centro.

I fatti

Subito dopo l'ora di pranzo alcuni residenti della zona Zitac di Cittadella, disturbati dal rombo dei motori delle moto, hanno chiesto l'intervento del 112. Le telefonate alla centrale operativa sono state numerose. Sul luogo della segnalazione si sono portate più pattuglie della Compagnia di Cittadella dei carabinieri. Non appena i ragazzi che stavano facendo festa a colpi di accelerate e sgommate, hanno visto in lontananza le forze dell'ordine, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce nelle campagne limitrofe. Al momento non vi è alcun indagato, ma gli investigatori dell'Arma stanno cercando di ricostruire la vicenda per riuscire ad identificare gli organizzatori dell'evento motoristico. Altro dettaglio che dovrà essere analizzato è quello di capire se dietro questa improvvisata kermesse vi fossero in atto anche scommesse.