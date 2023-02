Cittadella, multati un bar e un ristorante etnico

Sono state contestate ammende che complessivamente ammontano ad euro 24.000, a due esercizi commerciali di Cittadella.

Cittadella

In seguito ad un controllo, i Carabinieri del locale Comando Stazione, congiuntamente a Nucleo Ispettorato Lavoro Carabinieri Padova e Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Padova, hanno proceduto a una serie di verifiche di un ristorante etnico gestito da un 35enne cinese, e un bar interno ad un distributore di carburanti gestito da un 47enne.

Ispezione

Nel corso dell’ispezione venivano riscontrate rispettivamente irregolarità penali per il ristoratore etnico per non aver assicurato la formazione sulla sicurezza generale e specifica dei lavoratori dipendenti e non aver esposto nel locale cartellonistica sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, mentre per il gestore del bar per non aver assicurato il personale dipendente contro la caduta dall’alto di materiale vario depositato ed aver detenuto presidi medici scaduti di validità.