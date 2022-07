Stangata dei Nas ad un ristopub, maxi multa e sospensione della licenza

Serata di controlli ieri sera, 28 luglio 2022 a Cittadella in tutti i locali che somministrano bevande e alimenti. I militari del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) e del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno passato al setaccio una decina di esercizi commerciali per valutare la salute degli ambienti di lavoro e il rispetto delle più elementari regole imposte dalla legge. Ebbene in un ristopub le cose non sono andate benissimo: al titolare è stata inflitta una sanzione di 7.100 euro per importanti criticità riscontrate all'interno e condizioni igienico sanitarie imbarazzanti. Tutto questo ha portato anche alla sospensione della licenza. Per il gestore del locale i guai non sono finiti qui: è stato infatti accertato che all'interno lavorava manodopera in nero, tra cui un minore. Un secondo accertamento è stato fatto in una pizzeria da asporto dove il gestore è stato aggravato di una multa di 2mila euro per mancanza di etichettatura degli alimenti. Nas e Nil hanno fatto sapere che nel proseguo dell'estate gli accertamenti saranno quotidiani e riguarderanno i locali di tutta la provincia di Padova.