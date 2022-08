Scambio di bare all'obitorio, funerale rimandato e tanta rabbia

Fermi tutti, si è celebrato un funerale sbagliato. Momenti di tensione e comprensibile dolore ieri 1 agosto 2022 all'obitorio di Cittadella. Una famiglia che si apprestava a salutare per l'ultima volta il proprio defunto ha rischiato l'infarto quando si è resa conto che dentro quella bara c'era un'altra persona. Dopo lo choc, sono subito stati allertati i carabinieri. C'è voluto poco a capire che il giorno prima era stato celebrato un funerale con la salma della persona sbagliata. Della vicenda è al corrente anche l'autorità giudiziaria. C'è da capire dove si sia verificato l'errore, così grave ed imprevisto da trasformare una giornata di lutto in un incubo. Già oggi bisognerà decidere in tutta fretta se procedere o meno all'estumulazione della salma e riorganizzare i due funerali. Nel frattempo la giustizia dovrà fare il proprio corso e i responsabili dell'imperdonabile episodio dovranno venire a galla. A memoria a Cittadella non era mai accaduto un episodio del genere all'interno dell'obitorio.