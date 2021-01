Cittadella: rientra ubriaco e aggredisce i genitori anziani. Arrestato

I genitori hanno rispettivamente settantotto e settantanove anni e con loro vive il figlio di quarantotto. Quest’ultimo, rincasato in chiaro stato di ubriachezza verso le ore 14.00 di sabato 9 dicembre, si è scagliato contro i genitori. Ha cominciato a inveire contro di loro e successivamente ha spinto con forza la madre facendola cadere a terra. La donna è invalida civile.

Precendenti

All’arrivo dei carabinieri, chiamati dagli stessi genitori, reagisce andando in escandescenza contro gli stessi agenti. Da verifiche sembra non sia la prima volta che il quarantanovenne si rende protagonista di violenze nei confronti dei suoi genitori. L’uomo è stato condotto alla casa circondariale in via Due Palazzi.