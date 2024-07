Dopo lo schianto mortale è rientrata in Italia la moglie della vittima

Dopo la tragedia avvenuta in Egitto dove ha perso la vita Davide Baggio, persona molto nota nel cittadellese e non solo per la sua passione per l'atletica leggera e in particolare per le maratone, il 4 luglio è rientrata in Italia con un volo sanitario partito dal Cairo la moglie Chiara Tombolato che il giorno del dramma è rimasta gravemente ferita, ma si è salvata. Ora si trova in un ospedale della provincia per proseguire la convalescenza.

L'incidente

Secondo la ricostruzione la coppia in vacanza nelle più importanti località balneari del Mar Rosso stava facendo una gita in auto su un Van guidato da un autista. La tappa in programma doveva portarli da Hurghada a Luxor. Durante il tragitto pare sia scoppiato uno pneumatico e l'auto è diventata ingovernabile finendo fuori strada. Per il cittadellese amante delle maratone ed ex presidente del Panathlon della città murata non c'è stato nulla da fare. La moglie è stata stabilizzata e trasportata in ospedale in prognosi riservata. La morte di Baggio ha lasciato tutti senza parola. Aveva amici ed estimatori ovunque. Era responsabile delle risorse umane alla Orv di Carmignano di Brenta. Nel frattempo già la settimana prossima dovrebbe giungere il nullaosta per riportarlo in Italia per la celebrazione del funerale.