Troppo "euforico" si scaglia contro la sicurezza: arrestato

Esagitato in fiera arrestato dai carabinieri. Il fuori programma è avvenuto ieri sera, 25 ottobre, durante lo spettacolo pirotecnico alla "Fiera Franca" di Cittadella.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cittadella, un uomo di 39 anni del posto, durante la kermesse fieristica, avrebbe cominciato ad inveire e offendere il personale addetto alla sicurezza della fiera. Stesso trattamento sarebbe stato riservato anche ai militari dell'Arma e agli agenti della Polizia locale. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito di un abuso di bevande alcoliche, non avrebbe esitato neppure ad alzare le mani contro le persone che dovevano vegliare sulla sicurezza dell'evento. Dopo aver tentato in tutte le maniere di tranquillizzarlo, i carabinieri non hanno potuto far altro che renderlo inoffensivo e accompagnarlo in caserma. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. A scatenare la sua rabbia il fatto che durante lo spettacolo pirotecnico pare volesse transitare nella zona transennata che in quel momento era inibita al pubblico. Futili motivi, dunque, che tuttavia gli sono costati un arresto oltre ad una sanzione amministrativa per ubriachezza.