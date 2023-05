Farmaci ad uso umano somministrati ad animali: nei guai un veterinario

Secondo l'accusa somministrava agli animali domestici farmaci ad uso umano. Stiamo parlando di antibiotici che necessitano della prescrizione medica. Ad accorgersi di questa irregolarità sono stati ieri, 18 maggio, i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione) di Padova a seguito di un accertamento in un ambulatorio veterinario della zona del Cittadellese. Per il professionista titolare dell'attività inevitabile è scattata la maxi sanzione e il sequestro dei farmaci.

Il blitz

I carabinieri del Nas, impegnati nella tutela della salute anche degli animali domestici hanno effettuato un controllo all'interno di un ambulatorio veterinario della zona del Cittadellese. Durante l'ispezione hanno sequestrato una valigetta con all'interno 348 confezioni di farmaci ad uso umano e soggetti a prescrizione medica, che venivano impropriamente utilizzati per la cura di animali domestici. Stiamo parlando principalmente di antibiotici. Tale infrazione è costata al veterinario titolare della struttura una sanzione di 5mila euro. L'attività dei Nas nell'ambulatorio è tutt'altro che chiusa. L'autorità amministrativa e sanitaria, messa al corrente del sequestro sta facendo verifiche ancora più approfondite per capire se ci siano ulteriori anomalie nella gestione del centro dove decine di proprietari di animali domestici portano i propri cuccioli per le cure del caso.