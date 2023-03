La madre lo schiaffeggia e lui va in caserma a denunciarla

Ha dell'incredibile quanto avvenuto in un comune dell'alta padovana. Da quanto si è appreso ieri, 2 marzo, uno studente di 16 anni si è recato in una caserma dei carabinieri del Cittadellese e ai militari che l'hanno accolto ha riferito di voler denunciare la propria madre, rea di averlo colpito al volto con un ceffone. Per essere ancora più credibile ha fatto vedere al militare la guancia ancora arrossata per lo schiaffo ricevuto.

La vicenda

E' emerso che la madre l'avrebbe colpito dopo aver appreso che il figlio era stato sospeso da scuola. Di fatto sarebbe già la seconda volta in questa prima parte di anno scolastico. La denuncia formalizzata dal minorenne è già stata depositata in Procura. Nel frattempo, però, i carabinieri hanno appreso che il ragazzo così giovane, è già un volto noto alle forze dell'ordine. Nel recente passato infatti è già stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, furto e porto abusivo di armi. Insomma, una storia ancora tutta da chiarire dove il minorenne verrà tenuto sotto stretta osservazione con l'obiettivo di indirizzarlo verso un percorso più responsabile in prospettiva futura.