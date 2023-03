Irregolarità diffuse nel laboratorio: 70mila euro di verbali

Stangata al responsabile di un laboratorio tessile cinese della zona del Cittadellese. Ieri 24 marzo i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un accertamento all'interno della struttura con la preziosa collaborazione dei colleghi del Nil di Padova. Obiettivo dell'attività è quello di contrastare il sempre più diffuso fenomeno del lavoro nero, cercando di far emergenre e sanare le irregolarità in ambito lavorativo.

Cosa è successo

Durante gli accertamenti i militari hanno riscontrato irregolarità sulle retribuzioni stipendiali dei dipendenti che di fatto non erano tracciate. Allo stesso tempo sono spuntate violazioni circa le normative sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Tutto questo ha comportato alla titolare dell'azienda verbali sia di natura penale che amministrativa per complessivi 70mila euro. Questo tipo di accertamenti del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova proseguiranno senza sosta in tutta la provincia di Padova.