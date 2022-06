Scovano una clandestina durante la notifica di un'ordinanza di liberazione di un immobile

Dovevano notificare un'ordinanza di liberazione di un immobile pignorato, hanno trovato una nigeriana clandestina di 40 anni. Operazione della Polizia locale della Federazione del Camposampierese in una casa sull'argine del Muson, ieri, 9 giugno.

I fatti

Sul posto, presenti anche i servizi sociali del comune di Campodarsego ed il custode giudiziario della casa, in compagnia di un fabbro per permettere l'accesso nel caso l'immobile fosse stato trovato chiuso. Gli agenti hanno trovato due nuclei familiari per complessive 9 persone, tutte di nazionalità nigeriana tra cui 4 minori, che occupavano abusivamente la casa, una villetta su due piani con un ampio giardino. Nel giardino sono stati trovati abbandonati diversi veicoli che la polizia locale sta ancora verificando per controllare che non siano di provenienza furtiva. Dai primi accertamenti sembra che gli occupanti abbiano dichiarato di pagare un affitto mensile ad un connazionale per occupare l'immobile pignorato, connazionale che era residente nella villetta ma poi si è reso irreperibile trasferendosi all'estero. Mentre una pattuglia ha proceduto all'identificazione dei presenti, la seconda ha scovato altre tre persone, anche queste nigeriane, che si erano nascoste all'interno dell'abitazione. Tra queste una 40enne, risultata con un permesso di soggiorno scaduto da oltre due anni. E' stata denunciata per il reato di immigrazione clandestina. L'esecuzione dello sfratto intanto è stata rimandata di un mese.