In tutta la provincia si sono registrati casi di Covid in 35 classi scolastiche: i dati dell'Ulss

La situazione

Mercoledì 12 maggio la direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria padovana, Ivana Simoncello, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi nelle scuole. «Dall’inizio della settimana abbiamo avuto 13 classi in quarantena prevalentemente nelle scuole dell’infanzia, per le quali la quarantena viene prevista in presenza anche di un solo caso – spiega – Altre 22 classi tra scuole primarie e secondarie sono in fase di monitoraggio. Per loro, infatti, la quarantena è prevista quando nella stessa classe sono presenti almeno due casi contemporaneamente: la classe viene tutta sottoposta a tampone e se non ci sono altri positivi le lezioni possono continuare in presenza».