Ha ideato un nascondiglio a matrioska per non far trovare la droga: 41enne arrestato

Era tutto studiato. Il colore del calzino in cui era nascosta la droga era quasi uguale a quello dell’ombrello all’interno del quale i poliziotti della Squadra mobile lo hanno trovato. Ma alla fine non è scampato comunque alle manette.

L’arresto

Nella giornata di giovedì 21 gennaio i poliziotti della Mobile hanno arrestato un 41enne nigeriano per detenzione a fini di spaccio di cocaina. Gli agenti lo avevano tenuto d’occhio per un po’, individuando nel suo domicilio in via Zais il luogo dove teneva la droga che poi spacciava per le strade. Una volta raccolte prove sufficienti, hanno perquisito l’appartamento dove hanno trovato subito 26 involucri di cocaina. Andando avanti con le ricerche i poliziotti hanno notato che c’era qualcosa all’interno di un ombrello grigio a fiori bianchi: era un calzino, anch’esso grigio, annodato molto stretto. Dentro c’erano due involucri gialli contenente altri 60 grammi di cocaina. Ma non è finita qui perché c’erano anche 6 mila euro in banconote di piccolo taglio. Il 41enne è stato portato in carcere.