Nasconde la droga nei cespugli ma viene visto dai poliziotti: minorenne denunciato

È stato visto mentre nascondeva un involucro in un cespuglio e il cane antidroga ha fiutato subito che c’era qualcosa.

Il fatto

Nella serata di lunedì 4 gennaio gli agenti della sezione contrasto al cimine diffuso della Squadra mobile hanno notato un giovane che arrivava da via Chiesanuova. Si è guardato attorno e ha nascosto qualcosa tra i cespugli. Una volta sul cavalcavia, i poliziotti lo hanno bloccato mentre il cane antidroga e l’unità cinofila si avvicinavano alla vegetazione. Nel nascondiglio c’erano 10 dosi di cocaina per più di 5 grammi. Lo spacciatore, un minorenne tunisino irregolare e senza fissa dimora, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.