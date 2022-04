Droga nascosta nella fioriera, i carabinieri sequestrano un etto e mezzo di cocaina

Tra i petali delicati dei fiori ornamentali spuntavano involucri di droga. Alcuni residenti hanno segnalato il fatto ai carabinieri.

Il nascondiglio

Diverse segnalazioni sono arrivate ai carabinieri di Sarmeola riguardo l’utilizzo un po’ particolare di alcune fioriere in via Livenza a Selvazzano Dentro. I residenti della zona hanno raccontato che spesso venivano utilizzate per nascondere dosi di droga che poi gli spacciatori andavano a prendere all’occorrenza. I militari nella tarda serata di sabato 16 aprile sono andati a dare un’occhiata. Ed effettivamente i residenti avevano ragione: hanno trovato un involucro con un etto e mezzo di cocaina nascosto tra il fogliame. È stato sequestrato.