Hashish e cocaina, in manette due spacciatori tra Arcella e Altichiero

Durante l'attività di contrasto allo spaccio su strada, i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto ieri 11 novembre all’arresto di due uomini per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo effettuato all’interno del parco Gingko in via Bettella, nel pomeriggio di ieri, gli investigatori hanno notato un soggetto cedere un involucro ad un’altra persona in cambio di una banconota accartocciata riposta immediatamente nella tasca del giubbotto indossato. Una volta fermati entrambi, gli agenti hanno subito appurato come oggetto dello scambio fosse una dose di hashish che il cliente ha poi dichiarato di aver acquistato pochi istanti prima dall'uomo e che ancora aveva in mano.

Gli arresti

Accompagnato in Questura, il giovane, di origine tunisina e irregolare sul territorio nazionale, che deteneva circa 10 grammi di hashish, è stato tratto in arresto per la cessione di droga e per le false generalità dichiarate. Nell’ambito dei medesimi servizi, durante la serata di ieri, personale della Squadra Mobile ha, altresì, proceduto all’arresto per detenzione e spaccio di un 33enne, anch’egli irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia.

I poliziotti hanno notato un soggetto percorrere con fare sospetto un breve tratto di strada a piedi lungo via Altichiero per poi salire su un taxi ripartito poco dopo. Fermata l’auto, il 33enne, seduto sul sedile posteriore, è stato visto tentare di disfarsi di un sacchetto gettandolo nella parte anteriore del veicolo che, una volta recuperato, è stato accertato contenere cocaina per un totale di 95 grammi. L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Padova.