Appostati in una stazione di servizio per spacciare vengono sorpresi dalla polizia

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 1 luglio una pattuglia della Squadra mobile ha notato due uomini che avevano parcheggiato l’auto all’interno di un’area di servizio di Vigonza, su una postazione per il lavaggio. Ma non sembravano avere intenzione di pulire la macchina. Continuavano a guardarsi intorno, sembravano in attesa di qualcosa. L’uomo seduto sul sedile del passeggero si è accorto dell’auto della polizia ed è scappato a gambe levate, percorrendo i campi. L’altro ha cercato di scappare ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. E presto si è spiegato il perché di tanta tensione: in macchina c’erano 60 grammi di cocaina pura in sasso. Il 42enne marocchino è stato arrestato per detenzione di droga mentre il suo complice è stato successivamente identificato e denunciato.