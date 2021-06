Cocaina e taser nascosti in una fioriera: la segnalazione tramite YouPol

Un cittadino ha usato l'app della polizia di Stato per avvisare che una persona aveva nascosto qualcosa di sospetto in una fioriera vicino al Bingo, all'Arcella

/ Via Guido Reni

Qualcuno sta nascondendo qualcosa in una fioriera: la segnalazione alla polizia è arrivata tramite l’app YouPol e ha permesso agli agenti di trovare della cocaina e un taser.

Il fatto

Nella serata di domenica 13 giugno la centrale operativa della polizia ha ricevuto una segnalazione tramite l’app YouPol e ha mandato una volante in via Reni. In una fioriera vicino al Bingo qualcuno ha nascosto un fazzoletto nel quale erano avvolti poco meno di un grammo di cocaina e un taser: è stato tutto sequestrato.