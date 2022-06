Un cocktail di farmaci fatale per un detenuto al Due Palazzi

Come si sia procurato le pastiglie che ha ingerito bisognerà verificarlo, ma fatto sta che un giovane nordafricano con meno di trent'anni, ha perso la vita nella serata di mercoledì 15 giugno a causa di un cocktail di farmaci.

Decesso

Il fatto è accaduto al quarto piano A, dove immediatamente in tanti si sono prodigati per dare l'allarme. Ne è nata quindi una protesta cominciata verso le otto e proseguita fino mezzanotte.

Circondariale

Se fino a poco tempo fa nella sezione dei reclusi stavano solo le persone con condanna definitiva, ora dal circondariale arrivano anche coloro che sono in attesa di giudizio o che hanno una condanna definitiva inferiore ai tre anni. Questo ha peggiorato le condizioni di chi vive in reclusione, come quindi chi sta nella sezione dove è accaduta la tragedia e dove si è svolta la protesta.