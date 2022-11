Ubriaco fradicio si schianta: via la patente e denuncia per guida in stato d'ebbrezza

Quando si è schiantato in auto a Codevigo era ubriaco fradicio. Ora che sono arrivati gli esiti delle analisi del sangue effettuate in ospedale, per un automobilista di Arzergrande di 55 anni sono cominciati i problemi.

I fatti

La fuoriuscita autonoma è avvenuta l'8 ottobre scorso in centro a Codevigo. Subito soccorso l'automobilista è stata stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso di Piove di Sacco. Le sue condizioni sono apparse rassicuranti. I militari dell'Arma di Codevigo fin da subito hanno intuito come il ferito si presentasse in evidente stato di alterazione psicofisica. La conferma si è avuta ieri mattina quando dall'ospedale sono giunti in caserma i risultati. Ebbene, il 55enne al momento dello schianto guidava con un tasso di positività pari a 2,02 g/lt oltre quattro volte il limite consentito dal Codice della Strada. Inevitabile per lui, che avrebbe ammesso di aver bevuto qualche drink con gli amici, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.