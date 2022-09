Assalto all'area di servizio: tanti danni, ma bottino nullo

Secondo assalto in meno di un mese all'area di servizio Ego lungo la strada dei Pescatori a Codevigo.

I fatti

L'esplosione si è verificata lunedì 26 settembre alle 5 del mattino. I malviventi giunti nel piazzale dell'area di servizio a bordo di un'auto di grossa cilindrata, hanno manomesso la colonnina self service utilizzata dagli automobilisti per pagare il rifornimento di carburante. Poi hanno inserito all'interno una "marmotta" satura di polvere pirica. Pochi secondi e si è verificata l'esplosione. I danni sono ingenti, la quantità di esplosivo utilizzata è apparsa spropositata a fronte dell'obiettivo da assaltare. Sta di fatto che all'interno non è stato trovato alcun soldo e ai ladri non è restato altro che fuggire in fretta e furia prima che giungesse una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Codevigo.

Il precedente

Anche nel precedente assalto, del 29 agosto, si registrano danni materiali, ma il bottino risultò nullo. L'area di servizio Ego di Codevigo non è protetta da videosorveglianza e questo non agevola l'operato dell'Arma.