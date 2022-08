Assalto all'area di servizio Ego, banditi fuggono con il contante

Assalto

Con una "marmotta", un ordigno saturo di polvere pirica, un commando criminale ha fatto saltare la colonnina self service dell'area di servizio Ego di via dei Pescatori a Codevigo. Il colpo è andato a segno nella notte tra domenica e lunedì.

Marmotta

I ladri dopo aver divaricato il bocchettone del dispositivo utilizzato dagli automobilisti per pagare il carburante, vi hanno inserito l'esplosivo. Subito dopo l'esplosione sono riusciti ad arraffare circa 4mila euro poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Era da diversi mesi che non avvenivano assalti di questo tipo.

Indagini

Spetterà ora ai carabinieri serrare le fila e cercare di assicurare alla giustizia il prima possibile la "batteria" di malviventi che ha agito. E' infatti concreto il rischio che possano tornare a colpire a stretto giro.

Danni

Oltre all'ingente bottino, le vittime del furto devono ora fare i conti con i danni provocati dall'espolosione. Dell'assalto sono al corrente i vertici della rivendita di carburante Ego. L'obiettivo è quello di riuscire a sostituire quanto prima il self service andato distrutto, al fine di non creare disagio agli automobilisti in transito.

Tecnica

La tecnica della "marmotta" satura di polvere pirica per parecchi anni è stata utilizzata dalle "batterie" criminali specializzate negli assalti ai bancomat. Col tempo, tuttavia, la malavita ha capito che le case madri delle varie filiali bancarie hanno cominciato a costruire dei forzieri sempre più resistenti.