Furgone carico di cibo non tracciato e mal conservato: scatta il sequestro

La Guardia di Finanza ha intercettato a Codevigo lungo la Romea un furgone sospetto con targa straniera e non refrigerato che è stato sottoposto a controllo. Ebbene sono stati rinvenuti 500 chili di derivati del latte e prodotti vegetali, trasportati in contenitori di fortuna come pacchi, borsoni e bidoni in plastica. Rinvenute anche due tonnellate di carne avicola, bovina e suina.

Il controllo

Il controllo ha permesso di accertare che la merce, del valore complessivo di 30mila euro, oltre ad essere trasportata con modalità non idonee al successivo consumo, era carenti di ogni indicazione sulla tracciabilità, in violazione delle leggi nazionali ed europee vigenti in materia. A seguito dell'intervento a Codevigo del personale specializzato dell'azienda Sanitaria competente per territorio, che ha riclassificato la merce come sottoprodotto di origine animale non destinabile al consumo umano per irregolarità nelle modalità di trasporto e nell'imballaggio, le Fiamme Gialle della Compagnia di Piove di Sacco, coordinate dal capitano Giulia Martinengo, hanno sequestrato l'intero carico ai fini dello smaltimento. Inoltre la condotta dell'autista, un cittadino romeno, è stata segnalata agli organi competenti per procedere alla sanzione amministrativa.

Fiamme Gialle al servizio della collettività

La costante attenzione rivolta dalle Fiamme Gialle alla filiera dei beni di consumo per il contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza richiesti, compresi quelli del settore agroalimentare, contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato più competitivo.il blitz a Codevigo, nello specifico, è nato nell'ambito dell'attività di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio.