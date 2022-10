Ruba un bancomat ed effettua un prelievo. Rintracciato e denunciato quarantenne

Ha messo a segno un furto su auto e poi con il bancomat della vittima è andato ad effettuare un prelievo di 250 euro. A distanza di un mese e mezzo ieri, 6 ottobre, è stato identificato e denunciato.

I fatti

Il furto su auto è avvenuto il 22 agosto mattina in un cantiere edile di Sanbruson di Dolo (Venezia). La vittima è un operaio di Codevigo che si era recato in auto a lavorare. Non appena si è trovato con la refurtiva in mano, il malvivente è andato ad un istituto di credito poco distante per effettuare il prelievo. Sembrava il colpo perfetto, ma a seguito della denuncia formalizzata dalla vittima subito dopo il furto, i carabinieri della stazione di Codevigo hanno dato un nome ed un cognome a quel volto rimasto impresso delle telecamere dell'istituto di credito. Ieri l'indagato, un quarantenne residente a Jesolo, già noto alle forze dell'ordine, è stato chiamato in caserma e al termine degli accertamenti è stato denunciato per furto ed indebito utilizzo di carta bancomat. Di quanto commesso dovrà ora rispondere davanti all'autorità giudiziaria.