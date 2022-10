Moto contro auto, donna muore poche ore dopo il tragico schianto

Non ce l'ha fatta la donna che ieri sera, 25 ottobre, alle 17 è rimasta vittima di un grave incidente stradale a Codevigo nella zona artigianale all'incrocio tra via Mattei e via Vittorio Emanuele.

I fatti

Nonostante le tempestive cure dei medici dell'ospedale di Padova, oggi è morta Giuseppina Franceschin, 60 anni, residente a Vallonga di Arzergrande. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto tra la sua moto, una Honda 125 e una Peugeot 107 con al volante un uomo di 75 anni. Le condizioni della donna fin da subito sono apparse serie. Elitrasportata al nosocomio del capoluogo è deceduta nella mattinata odierna. L'automobilista, che nell'immediatezza dei fatti è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto, rischia di finire sul registro degli indagati per omicidio stradale.