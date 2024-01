Esce di casa e scivola nell'argine del Brenta: ritrovato morto

E' stato recuperato privo di vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco in collaborazione con i militari dell'Arma. A denunciarne la scomparsa è stata ieri sera 15 gennaio la sorella. I carabinieri della stazione di Codevigo fin da subito si sono messi alla ricerca di Giovanni Beltramin, 78 anni, con problematiche psicofisiche importanti. Viveva da solo in via Goldoni a Codevigo. Era abituato a passeggiare, non guidava la macchina. Questo ha ristretto le ricerche in una zona più limitata. Fin da subito si è avuta la sensazione che potesse essere accaduto qualcosa di grave, ma fino alla fine gli operatori hanno lavorato con l'imperativo di riportarlo a casa sano e salvo.

Le ipotesi

Una prima indagine esterna della salma ha escluso la morte violenta. A casa della vittima non sono stati trovati scritti che potessero far ipotizzare ad un gesto di autolesionismo. La strada percorsa dagli inquirenti è che Giovanni Beltramin sia uscito nel tardo pomeriggio di ieri per fare una passeggiata. Complice l'oscurità, il freddo e un possibile momento di debolezza, l'uomo potrebbe aver messo un piede in fallo finendo nelle gelide acque del Brenta che di fatto non gli hanno dato scampo. In paese chi lo conosceva nel tardo pomeriggio odierno ha appreso della sua scomparsa. Un dolore enorme che ha colpito una persona che non si era mai sposata e che aveva nella sorella il suo principale punto di riferimento.