Acquista online un motore per imbarcazioni, ma era una truffa

Il sogno era quello di acquistare ad un prezzo concorrenziale un motore fuoribordo per imbarcazioni. Ma dietro una trattativa nata da un annuncio in rete, si nascondeva un'atroce beffa. La vittima è un uomo di 52 anni residente a Codevigo. Nei mesi scorsi lo stesso ha trovato su un noto sito internet dedicato alle compravendite, un'inserzione che lo ingolosiva.

Ha così contattato il potenziale venditore per approfondire la cosa. E' stato convinto ad effettuare un bonifico di 2.700 euro con la promessa che subito dopo gli sarebbe stato recapitato il tanto sognato motore. Dopo qualche settimana dal bonifico, il cinquantaduenne, non vedendo arrivare la merce ha provato a contattare nuovamente il presunto venditore, ma ha trovato la sua linea telefonica disattivata. Ha così capito di essere rimasto vittima di un raggiro e si è recato in caserma dai carabinieri di Piove di Sacco per formalizzare regolare denuncia.

Oggi, 22 agosto 2022, i militari dell'Arma al termine dell'indagine seguita alla denuncia hanno denunciato per truffa un uomo di 47 anni calabrese, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi.