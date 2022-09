Suona l'allarme: fallisce l'assalto alle Poste di Codevigo

Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre, un commando composto da quattro banditi ha fallito l'assalto all'ufficio postale di via Vittorio Emanuele a Codevigo. La banda è arrivata sull'obiettivo a bordo di un mezzo di grossa cilindrata.

I fatti

Dopo aver oscurato con dello spray le telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso della filiale, i malviventi hanno cercato di forzare la porta antipanico dell'ufficio, ma senza riuscirvi. A quel punto con attrezzi da scasso hanno divelto il bocchettone del postamat con l'intento di inserirvi all'interno la "marmotta" satura di polvere pirica, ma a quel punto è scattato l'allarme.Intuendo di avere pochi minuti di margine per far saltare lo sportello, i ladri hanno deciso di caricare in auto tutta l'attrezzatura e di fuggire a mani vuote.

Le indagini

In via Vittorio Emanuele sono arrivati i carabinieri della locale stazione di Codevigo per il sopralluogo di rito. I militari dell'Arma dopo aver accertato che il furto era fallito hanno diramato a tutte le autoradio in circuito la ricerca di un'auto sospetta, ma i banditi hanno fatto in tempo a far perdere le proprie tracce.L'obiettivo delle forze dell'ordine è quello di intercettare la banda prima che possa tornare in azione in un altro obiettivo sensibile della provincia di Padova.