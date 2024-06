Rapina in pizzeria, malvivente bloccato dai carabinieri e arrestato

E' stata una domenica sera ad alta tensione quella che si è vissuta in una pizzeria di Codevigo. Ieri sera 9 giugno un esagitato di 35 anni moldavo residente in paese, ospite di un parente, in preda ai fumi dell'alcol, prima ha cercato di entrare in un bar per farsi dare da bere. Dopo aver fallito è entrato nella pizzeria "Fermati qui" di via Vittorio Emanuele III. Dopo essersi impossessato di una bottiglia di birra presa dal frigo, scoperto dai gestori, al fine di guadagnarsi la fuga ha colpito con un pugno al volto uno dei due riuscendo poi a scappare.

L'arresto

L'allarme al 112 è stato immediato. Sul luogo dell'emergenza sono arrivate più pattuglie della Compagnia di Piove di Sacco. I militari tempestivamente intervenuti hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione a pochi passi dalla pizzeria. Qui alla vista del personale in divisa lo straniero, al fine di sottrarsi al controllo, ha impugnato due coltelli da cucina con lama di 16 e 11 centimetri. Mostrando grande lucidità e professionalità, i carabinieri sono riusciti a disarmarlo senza che nessuno si facesse male. I coltelli utilizzati sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Al termine degli atti è stato associato alla Casa Circondariale di Padova e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Il titolare della pizzeria colpito dal pugno è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Piove di Sacco per le cure mediche del caso. Se la caverà con 5 giorni di prognosi.