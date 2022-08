Rubano carburante dalle barche, ma poi si schiantano in moto: denunciati

CODEVIGO

L'altra notte, a cavallo tra il 22 e il 23 agosto 2022, a Codevigo lungo la Romea in sella ad una moto un uomo e una donna sono finiti fuori strada. Hanno lasciato il mezzo incidentato a terra e hanno tentato di dileguarsi a piedi. Vicino alla moto hanno abbandonato due taniche piene di carburante che con tutta probabilità avevano rubato da alcune imbarcazioni a Sottomarina. Allertati da alcuni automobilisti in transito che hanno segnalato la moto a terra, i carabinieri sono riusciti a rintracciare la coppia. Si tratta di un uomo di 45 anni di Codevigo e una donna di 42 di Chioggia, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Gli stessi sono stati accompagnati in caserma e al termine delle formalità di rito sono stati denunciati per ricettazione in concorso. I guai per la coppia non sono finiti. La moto che avevano in uso, risultata senza l'assicurazione, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.